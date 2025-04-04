Türkeş’in siyasi liderliğinin yanı sıra, Türk dünyasının unutulmaz bir lideri olduğunu ve onun siyaset anlayışının nesli için önemli bir okul teşkil ettiğini belirten Aydın, Alparslan Türkeş’in sadece bir lider değil, aynı zamanda Türk milliyetçiliği ideolojisinin gücünü tüm dünyaya duyuran önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

"Türkeş’in okulunda siyasal mücadele"

Aydın, Türkeş’in yanında siyaset yapmanın hayatının en onurlu deneyimi olduğunu belirterek, onun öğretilerini ömür boyu takip edeceğini vurguladı. Aydın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Türkeş’in verdiği sıfatlar, hayatımda aldığım diğer tüm sıfatlardan üstündür" ifadelerini kullandı.