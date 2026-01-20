Fark yaratan projeleriyle adından söz ettiren ve son olarak “Kıskanmak” dizisindeki Seniha karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgü Namal, yeni filmiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yaz Almanya’da çekimleri tamamlanan “Sarı Zarflar”, 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yer alarak Altın Ayı ödülü için yarışmaya hak kazandı.

Daha önce Oscar adayı “Öğretmenler Odası” filmiyle büyük ses getiren İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar, 12–22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Derya ve Aziz’in Hayatta Kalma Mücadelesi

“Sarı Zarflar” filminde Özgü Namal (Derya) ve Tansu Biçer (Aziz) başrolleri paylaşıyor. Film, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte idealleri ve hayatta kalma arzusu arasında sıkışan yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı filmde;

Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alopé, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu rol alıyor. Filmin cast direktörlüğünü ise Ceren Sena Akdeniz üstleniyor.