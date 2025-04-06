ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, milletimizden, halkımızdan aldığımız güçle bir mücadele sürdürdük. En sonunda biz de dünyaya konuştuk." dedi.

Özel, partisinin genel merkezinde dayanışma ziyaretinde bulunan Avrupa Sosyalist Partisi'nin başkanlığında Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun katıldığı yaklaşık 30 kişilik heyetle görüştü.

Yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından Papandreou ile ortak basın toplantısı düzenleyen Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve heyetinin geçen hafta partisinin İstanbul İl Başkanlığına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine dayanışma ziyareti gerçekleştirdiğini anımsattı.

Özel, bugün de Avrupa Sosyalist Partisi ile Almanya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, İsveç ve Yunanistan'dan sosyal demokrat, sosyalist ve işçi partilerinin yöneticilerinin yer aldığı heyeti partisinde ağırladıklarını belirtti.

- "Türkiye'nin çıkarlarını savunduğumu arkamdaki dostlarım biliyor"

Avrupa'daki siyasi akrabaları ve kardeş partilerden oluşan heyetin dayanışma için geldiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki yaşanan süreci çok yakından takip ediyorlar. Ben kendilerine özellikle meseleyi, hukuki, siyasi boyutlarıyla 'Türkiye'de neyle muhatabız?', onları birinci elden aktarma imkanı bulduğum için çok mutluyum. Biliyorsunuz ilk günler kolay değildi Avrupa için. Çünkü Ekrem (İmamoğlu) Başkanın kişisel namusuna yolsuzluk, hırsızlık iftirası, partimize ve Ekrem Başkanımıza, belediye başkanlarımıza terör örgütünü destekleme iftirası varken, herkes dönüp 'Ne oluyor?' diye bakıyor. Onlar, büyük algı operasyonlarıyla bunu anlatmaya çalıştılar.

Biz, milletimizden, halkımızdan aldığımız güçle bir mücadele sürdürdük ve en sonunda biz de dünyaya konuştuk. Onlar beni susturmaya çalıştılar; 'Türkiye'yi dünyaya şikayet mi edeceksiniz?' dediler. Türkiye'de ana muhalefet partisi son yerel seçimlerin birinci partisi ama Avrupa'da ve dünyada Türkiye'nin partisi olma ve Türkiye'nin çıkarlarını savunduğumu en çok bugün bana desteğe gelen arkamdaki dostlarım biliyor."

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde kendilerince doğru buldukları tezleri desteklediklerini, ayrıştıkları noktalarda da özenli bir dil kullandıklarını söyleyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir ülkenin iç işleri değildir, o ülkede siz demokrasiyi rafa kaldırıyorsanız, seçilmiş belediye başkanının önce mazbatasını iptal ediyor, ikinci seçildiğinde onu hapse atıyorsanız. Hiçbir deliliniz olmadan gizli tanıklarla ağaç isimleri verdiğiniz meşeler, çınarlar konuşup iftira ediyorlar ve 16 milyon İstanbullunun 3 kez üst üste seçtiği birisi hapiste duruyorsa, bugün yerel seçim sandığını, yarın genel seçim sandığını hedef aldıysanız, bütün dünyanın ağzındaki özgür ve adil seçimi şimdiden ortadan kaldırıyorsunuz. Kendinizden sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimi yapıyorsanız, cumhurbaşkanı adayını, rakibinizi ortadan kaldırıyorsunuz. Bu, bir ülkenin iç işi değildir. İşte burada bir adım geri atmadığımız için ve dünyaya derdimizi doğru anlattığımız için bugün bu durumdalar."

Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye nisan ayında yapmayı planladığı birçok ziyareti iptal ettiğini aktaran Özel, bu durumdan mutlu olmadığını, üzüldüğünü dile getirdi.

Özel, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazıyorum, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir gün, iki gün gidip Türkiye'nin Avrupa Birliğinin tam üyesi olması için ve bu Türkiye'nin demokrasi zemininde bulunması için mücadele verirken, Erdoğan'ın attığı son adımlar, Türkiye'yi Avrupa'dan kopardığı gibi dünyada da demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın, birkaç lig aşağıya düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu, sosyal demokratlar ve sosyalist parti temsilcilerinin kendilerine inandığını söyleyen Özel, "Onlar bize ilk inanan, sesimizi ilk duyan, ilk duyuranlar ama Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde İngiliz İşçi Partisi'nin ilk günlerdeki sessizliğine tepki göstermiştim. Sonra yapılan bir açıklama var, küçük harflerle kısık seste ama ilk güne göre daha iyi. Bu, umut verici. Beklentilerinizin daha iyi olduğunu, daha yüksek sesle ifade edilmesi gerektiğini ifade ettim. Ama sonuçta kardeş partimizdir ve bundan sonra göstermeleri gereken olası dayanışmayı daha yüksek sesle, daha kararlılıkla ve Sayın Başbakanın ağzından duymak istediğimizi ifade ettik. Kardeşin kardeşe sitemidir. Kardeşlik beklemek de en doğal hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hele hele şöyle bir şey çok zorlar bizi, Suriye'deki tablo ve denklem üzerinden Erdoğan'ın burada yaptıklarını görmezden gelme meselesini hiç yakıştıramam. Hele hele Sosyal İşçi Partisi'ne hiç hiç yakıştıramayız. O yüzden ilişkilerimizin çok daha iyi olması için gayret gösteren dostlar burada. Onlara hem bunun için hem de burada bize yaptıkları inanılmaz ve partimin kurumsal olarak hiçbir zaman unutmayacağı, benim de kişisel olarak asla unutmayacağım bu önemli dayanışma için kendilerine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum."

- Papandreu ile Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Polet'in açıklamaları

Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yonnec Polet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Bu dayanışmayı göstermek amacıyla bugün burada bulunduklarını söyleyen Papandreu, Yunan halkının Türkiye'de barış ve işbirliği arzu ettiğini, Türk halkının demokrasi için verdiği mücadelenin aynı zamanda kendi mücadeleleri de olduğunu vurguladı.

Türk halkının mücadelesinin "demokrasi ile otokrasi arasında bir mücadele" olduğunu savunan Papandreu, "Bu mücadele sadece İstanbul sokaklarında gerçekleşmiyor. Bu mücadele aynı zamanda Atina'nın sokaklarında, Strazburg, Brüksel ve dünyanın tüm sokaklarında da gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Polet de sadece İmamoğlu'na değil, haksız yere tutuklanan tüm belediye başkanlarına dayanışma ve destek gösterdiklerini söyledi.

İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulunan Polet, bunun, Türkiye'de insanların tercihlerini ifade etme ve muhalefetin adayına desteklerini gösterebilme hakkına sahip olmaları açısından önemli olduğuna işaret etti.