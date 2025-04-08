Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu çimento fabrikası kavşağı yakınlarında yaşandı. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan D.K. idaresindeki 61 AIF 448 plakalı araç, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraber yanında yolcu olarak bulunan E.B., Y.G., G.A. ve Ö.B.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu söylenirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA