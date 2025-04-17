Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 46 ayrı şok uygulamada aranan şahıslar, uyuşturucu madde bulunduranlar ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 55 ekip ve 160 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 7.753 şahıs ve 2.840 araç sorgulandı. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde ise toplam 220 alan kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde:

16 aranan şahıs yakalandı, Eski eşini öldürdü

17 şahıs hakkında 38,41 gram narkotik madde bulundurdukları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı,

27 yoklama kaçağına işlem yapıldı,

1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi,

6 hacizli/yakalamalı araç yakalandı.