Günün erken saatlerinde Şam'a inen Bolat'ın ilk durağı Suriye Ekonomi Bakanlığı oldu. Bakan Nidal Şaar ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Bolat, ikili görüşmenin ardından yapılan toplantıda Türkiye’nin Suriye’ye olan yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

Özgür ve yeni Suriye'nin gelişimi için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını dile getiren Bolat, Suriye’nin yeniden kuruluşunu ve kurtuluşunu kutlayarak, şunları söyledi:

"Hep birlikte yepyeni, güçlü, istikrarlı, birlik içinde yeni Suriye oluşturulacak. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Suriye'nin sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, enerjisiyle yeniden güçlü şekilde ekonomisini kurup, halkının refah içinde olacağı istikrarlı Suriye’nin kuruluşu için biz de gayret edeceğiz çünkü Türkiye ve Suriye'nin istikrarı ve birliği birbirinden ayrılamaz."

Suriye Ekonomi Bakanı Şaar ise bu ziyareti büyük bir sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Ülkemizle ilgili şu an malum birtakım engeller var ama bunları beraberce aşacağız. Suriye, coğrafya, tarih ve kültür olarak Türkiye'ye çok yakın bir ülke. İki ülke arasında çok etkin bir ilişki kuracağız, beraber çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki ilişkiler zaten çok nitelikli ilişkiler. Dolayısıyla biz burada adeta tarihi yeniden yazmaya çalışacağız. Hedefimiz ilişkileri kolaylaştırmak ve geliştirmek olacak. Bu çalışmalara kalbimizi de katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a gelen ilk resmi heyetiz"

Bolat'ın ikinci durağı ise Ulaştırma Bakanlığı oldu. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştiren Bolat ve Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ömer Bolat, buradaki konuşmasına yeni ve Özgür Suriye’nin başkenti Şam’a gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı.

Suriye halkını ve hükümetini yürekten tebrik eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ve özgür Suriye'nin istikrar içinde, güçlü şekilde, ekonomisini geliştirmiş, halkının refahını artırmış şekilde yola devam etmesini ve iki kardeş, komşu ülke Suriye ve Türkiye’nin birlikte siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel olarak ittifak içinde olmasını yürekten arzu ediyoruz. Yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a gelen ilk resmi heyetiz. Güçlü bir ülke için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Güçlü bir ekonomi olması için güçlü ticarete ve yatırımlara ihtiyaç var. Ekonomik entegrasyon olması için de güçlü bir ulaştırma altyapısına ihtiyaç var. Başta kara yolları, demir yolları, deniz yolları, hava yolları olmak üzere altyapıların yenilenmesi, onarılması ve de uluslararası geçişlere ve hatlara bağlantıların gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; 'Yol medeniyet demektir.' der."

Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ise "Özellikle kurtuluştan sonra Suriye’ye hoş geldiniz. Devrimden sonra Türkiye her zaman bize destekte bulundu, bu ziyaret de onun taçlandırılması niteliği taşıyor. Bu ziyaret aynı zamanda ikili iş birliğinin daha da aktif hale getirilmesi için başlangıç niteliği de taşıyor." şeklinde konuştu.

"Yeni Suriye’nin istikrarı, bütünlüğü, birliği ve iyi, güçlü ekonomiye sahip olması için de birlikte ortak çalışmaya hazırız"

Bakan Bolat daha sonra Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ve heyeti ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından yapılan toplantıda konuşan Bolat, devrimden sonra yeni Suriye’nin yeni hükümetinin temsilcileri ile bu toplantıları yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Suriye’nin 13-14 sene boyunca geçirdiği zor günlerde Türkiye’nin hükümet, devlet ve millet olarak Suriye halkının yanında yer aldığını söyleyen Bolat, devrimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"29 Mart'ta kurulan yeni hükümetin Suriye ve Suriye halkı için çok güzel hizmetler yapmasını niyaz ediyoruz. Bu noktada biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tüm Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları olarak adeta iki devlet tek millet gibi, stratejik iş birliği, ekonomik ve sosyal tam entegrasyon noktasında her türlü koordinasyonu ve iş birliğini yapmaya hazırız. Yeni Suriye’nin istikrarı, bütünlüğü, birliği ve iyi, güçlü ekonomiye sahip olması için de birlikte ortak çalışmaya hazırız.

Türkiye ve Suriye bu coğrafyada batı ile doğu arasında, Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü vazifesi görmektedir, birleştiricidir. Zor günleri atlatıp yeni döneme umutla bakan Suriye’de tarımdan sanayiye, hizmetlerden savunmaya, ulaştırmadan altyapıya, enerjiden teknolojiye her alanda Suriye’nin yeniden imarı noktasında katkı vermeye hazırız."

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, "Yeni Suriye'de özel sektörün dümen başına geçmesi için istekliyiz, bundan sonra hükümet bunlarla uğraşmak istemiyor, bu yükün altına girmek istemiyor. Suriye'de yatırım imkanları var, bu yatırım imkanlarının yanı sıra Türkiye'nin büyük deneyimleri var, bu deneyimlerden yararlanmak istiyoruz. Türkiye ile gerçek anlamda stratejik ortaklık istiyoruz. Türkiye'den bir heyetin ve onlara eşlik eden iş insanlarının bizi ziyaret etmesi büyük anlam taşımakta, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık ziyaretlerinin ardından Bolat, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yi kabul ederek, iki ülke arasında yapılması gereken çalışmaları ele aldı.