Çeşitli atölye ve eğitimlere ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi'nin bugünkü misafirleri 8-12 yaş grubundaki çocuklar oldu.

Atölyede, insanlığın bilinen tarihinden bugüne kadar yapılan uzay çalışmaları ve Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetleri anlatıldı.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Zeynep Nehir Erdal, uzayı ve yıldızları çok merak ettiğini belirterek, "Ders çok güzeldi. Uzaya nasıl çıktığımızı, insanların nasıl uzayı merak ettiğini ve her şeyin nasıl başladığını öğrendik." dedi.

Katılımcılardan 9 yaşındaki Aras Gedik, uzaya çıkma hayali kurduğunu, buradaki dersleri çok sevdiğini söyledi.

Öğrenci velisi Bünyamin Erdal da çocuklarının düzenlenen atölyelerden keyif aldığını dile getirerek, "Millet Kütüphanesi'nin bize sağladığı bu imkanlardan bir tanesi olan bu atölyelere iki kızım da etkin olarak katılıyor ve çok şey öğreniyorlar. Hem el becerilerini geliştirme konusunda hem de öğrenim konusunda." ifadesini kullandı.