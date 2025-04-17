Şırnak'ın İdil ilçesinde Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı. Mardin'in Midyat ilçesi ile Irak ve Almanya'dan gelen Ezidiler, İdil'deki Mağaraköy köyünde buluştu. Köy meydanında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti, mum yaktı, dilek tutup dua etti. Renkli kıyafetler giyen kadınlar, çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuşturdu, köy meydanında halay çekti. Irak'tan gelen Hayat Hameydo, bu bayramın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Çocuklardan Dildar Hameydo da her yıl köylerinde bu bayramı kutladıklarını belirterek, "Oyunlarla eğlendik. Herkesin bayramını kutlarım." dedi. Kutlamalar ilçedeki bir düğün salonunda devam etti.
Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
Şırnak’ta Ezidi toplumu, geleneksel “Kırmızı Çarşamba Bayramı”nı coşkuyla kutladı. Kutlamalara Irak’tan gelen Hayat Hameydo da katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: AAVİDEO
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