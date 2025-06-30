Mersin'nin Toroslar ilçesinin Sağlık Mahallesi’nde yaşanan olayda, çocuklarına ulaşamayan aileler polis ekiplerine haber verdi. Gece saatlerinde Arda G.’ye ait oto yıkama işletmesine gelen polis ekipleri, kapalı kepenklerin ardında otomobil sesi duyunca içeri girdi. Polis; 33 AZL 780 plakalı araçta Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.’yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.’yi (22) hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 4 gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ölü Bir Köpek ve Uyuşturucu Malzemeler de Bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede, iş yeri içinde bir köpek de ölü halde bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı için kullanılan aparatlar ve bir tabanca ele geçirildi. Gençlerin kesin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazeler Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.