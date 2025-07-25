SEVGİ GÜLDOĞAN

Başkent Ankara’nın kavurucu yaz sıcaklarında vatandaşlara bir nebze nefes aldırmak amacıyla harekete geçen Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.

25 Temmuz Perşembe günü saat 12.00 ile 13.00 arasında Kızılay Karanfil Metro çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte, hastane görevlileri tarafından ücretsiz su dağıtımı yapıldı. Etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğundu.

Etkinliğe dair bilgi veren Acil Sağlık Hekimi Dr. Necip Konak, sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Susuzluk, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için hayati risk oluşturabiliyor. Bu tür küçük dokunuşlarla farkındalık yaratmak istedik.” dedi.

Hastane yetkilileri, yaz boyunca benzer etkinliklerin farklı noktalarda sürebileceğini de belirtti. “Gelirken susuz, ayrılırken ferah olun!” mottosuyla dağıtılan sular, hem serinlik hem de sağlığın hatırlatıcısı oldu.

“SU HAYATTIR”SLOGANI SICAKTA HAYAT BULDU

“Su hayattır” diyerek yola çıkan Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi, başkentlilere yaz sıcağında ferahlatan bir sürpriz yaptı. Saat 12.00 ile 13.00 arasında Kızılay Karanfil Metro çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte hastane personeli, vatandaşlara ücretsiz su ikram etti.

Hastane görevlileri, yanlarında getirdikleri tek kullanımlık seyahat tipi sularla dolu kolilerden çevredeki vatandaşlara günlük su tüketiminin sağlık açısından önemine dair kısa bilgilendirmeler yaptı. Yetkililer, özellikle yaşlılara ikramda bulundu. Yaz sıcaklarının en çok etkilediği gruplar arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireyler yer alırken, bu tarz farkındalık etkinlikleri halk sağlığı açısından kritik bir rol oynuyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Acil Sağlık Hekimi Dr. Necip, aşırı sıcak havalarda su tüketiminin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Su tüketimi, vücut dengesinin korunması açısından son derece önemli. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneşten kaçınmaları ve bol sıvı almaları gerekiyor. Bu etkinlikle sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefledik.”