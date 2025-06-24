Yunanistan'ın Sakız Adası'nda cumartesi günü başlayan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye departmanı, yangınla farklı noktalarda mücadele etmek için 444 itfaiye personeli ve 85 araç görevlendirildiğini, 11 helikopter ve 2 uçağın da yangına havadan müdahale desteği sağladığını açıkladı. Yetkililer, yangının yayılmasını engellemek için olağanüstü hal ilan ederken ve Atina, Selanik ve Midilli Adası’ndan takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının çıkış nedenini araştırmak ve kundaklama şüphesi nedeniyle adaya soruşturma ekibi gönderildiği duyuruldu.

İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Giannis Kefalogiannis, kundaklama şüphesine ilişkin açıklamasında “Adanın coğrafi olarak bağlantısız birden fazla bölgesinde aynı anda yangınlarla karşı karşıyayız. Bu durum tesadüfi olarak değerlendirilemez. Yetkililer, kundaklama olasılığını çok ciddi şekilde inceliyor. Kim vatandaşların hayatlarıyla oynayabileceğini ya da planlı eylemlerle kaos yaratabileceğini düşünüyorsa, mahkemeye çıkarılacaktır. Kundaklama ciddi bir suçtur ve bu şekilde ele alınacaktır” dedi.