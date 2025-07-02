Ordu’da, 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon 2 hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Yapılan çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti yapılacak. Sonrasında ise tahmini rekolte açıklanacak. Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde yapılan tahmini rekolte çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturduklarını belirterek, “Her yıl olduğu sektör paydaşlarının tamamının katılımı ile tahmini rekoltenin belirlenmesi için çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde de bu çalışmalara başladık. Çalışmalar, sahil kesimindeki bahçelerden başlayarak orta ve yüksek kesimlerde devam edecek. İl genelinde 400 noktada tahmini rekolte tespiti için fındık dallarında sayım yapmak suretiyle çalışma yapılıyor. Rekolte için en gerçekçi sonuca ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan bu çalışmaların sonuçlarını 18 Temmuz itibariyle bildireceğiz” dedi. Yılmaz, il genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik yürütülen çalışmaların sonuç verdiğine vurgu yaparak, kokarca zararlısının popülasyonun önemli oranda baskılandığını ifade etti.

FINDIK REKOLTE BELİRLEME ÇALIŞMASI MASA BAŞINDA DEĞİL, FINDIK BAHÇESİNDE OLUR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise rekolte tespit çalışmalarının teknik ekiplerce yapıldığını belirterek, "Rekolte belirleme ekipleri bahçelerde bizzat dallarda çotanak sayımı yaparak gerçekleştiriyor. Bu aşamada çotanakların boş ve doluluk oranları tespit ediliyor. Ayrıca fındıkta küllenme ve kahverengi kokarcanın vermiş olduğu zararlar bu süreçte inceleniyor ve rapor ediliyor. En gerçekçi rekolte, sahada yapılan çalışmayla ortaya konulabilir. Fındık rekolte belirleme çalışması masa başında değil, fındık bahçesinde olur. Ekipler özverili çalışma yaparak bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Gerçeğe en yakın rekolte bu çalışma sonrası ortaya çıkacaktır. Bahçelerde kahverengi kokarcalar yok denecek kadar az. Geçen yıl rekolte tespiti sırasında çok sayıda kokarcaya rastlıyorken bu sene neredeyse hiç görülmedi” diye konuştu. (DHA)

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu, (DHA)