İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti. Gedik, oturduğu binanın 5’inci katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Merkez Mahallesi’nde dün saat 22.38 sıralarında yaşanan olayda, 13 katlı apartmanın 5’inci katından düşen Gedik, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Emrah Erdem Gedik’in cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze, ailesine teslim edildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın meydana gelişine ilişkin detayların belirlenmesi için çevrede inceleme yaparken, Gedik’in düşüş nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.