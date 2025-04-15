Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) yapılan açıklamada, “Lise öğrencilerinin, proje okullarına yönelik yönetici ve öğretmen atamaları bahane edilerek tıpkı Gezi Parkı kalkışması sürecinde olduğu gibi sokağa dökülmek istenmesi ve ucuz siyasi hesapların aracı haline getirilmeye çalışılması son derece yanlış ve kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Hukuken çocuk statüsünde bulunan ve karakter-psikolojik yetkinlikleri gelişme çağında olan lise öğrencilerinin, proje okullarına yönelik yönetici ve öğretmen atamaları bahane edilerek tıpkı Gezi Parkı kalkışması sürecinde olduğu gibi sokağa dökülmek istenmesi ve ucuz siyasi hesapların aracı haline getirilmeye çalışılması son derece yanlış ve kabul edilemez bir durumdur.

"Toplumun desteğini kazanacak politika üretemeyen bazı çevrelerin ve onların sivil toplum kuruluşu görünümlü uzantılarının proje okulları atamaları bahanesiyle lise öğrencilerini sokağa çekme girişimlerini ve çocuklarımızı siyasi manipülasyonların aracı haline getirme çabalarını şiddetle kınıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin bu tür kirli politik oyunların piyonu olmaktan kaçınacaklarına yürekten inanıyoruz.

"Öğretmen ve yöneticilerin bahse konu okullarda görevlerini başarıyla yürütmelerine rağmen başarısızlık, yetersizlik ya da disiplin cezası gibi somut bir gerekçe ortaya konulmadan atama ve görevlendirme taleplerinin yerine getirilmemesi bir hak ihlalidir.

"Mahkemelerin hak ihlalinin tespiti ve hakkın iadesi konusunda vereceği karar, yanlışları önleyecek en güçlü araçtır. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak bu süreçte mağdur olan üyelerimizin yanlarında olacak ve hukuki destek vereceğiz.

"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz, toplumsal huzuru zedelemeye yönelik girişimlere ve bundan beslenmeye çalışan çevrelere itibar etmeyecek sağduyuya sahiptir."