Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine dair önemli bir adım olan “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Kongresi” düzenleniyor. Eğitim alanındaki kritik konuların masaya yatırıldığı kongre, Eğitim Bir-Sen’in sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor.

Akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlik, yükseköğretimde reform ve yeniliklerin tartışıldığı platform olma özelliği taşıyor.

Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine yön verecek önemli bir adım olarak kabul edilen “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Kongresi,” İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katıldığı kongre, eğitim alanındaki kritik konuların ele alındığı kapsamlı bir platform olarak dikkat çekiyor. Eğitim Bir-Sen’in sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte, yükseköğretimde reform ve yenilikler detaylı şekilde tartışılıyor.

Saat 10.00’da başlayan kongre, İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor ve “Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” temasıyla yükseköğretimin geleceğini masaya yatırıyor. Açılış konuşmaları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer tarafından yapılıyor.

Kongre boyunca 12 farklı oturumda toplam 40 bildiri sunulacak ve yükseköğretimin temel meseleleri kapsamlı şekilde ele alınacak. Kongrenin açılış programı, Eğitim Bir-Sen’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Programda açılış konuşmasını Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz "