Sincan Belediyesi, yaz tatilinin yaklaşması sebebiyle yüzmeyi öğrenmek isteyen çocuklar için yüzme kursu başvurularını almaya başlayacak. Başvurular 26 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında başlayacak olup, belediyenin resmi hesabından başvuru yapabilecek.

"Bu yaz sağlığa kulaç atalım"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bu yaz sağlığa kulaç atalım Yüzmeyi öğrenmek veya yeteneklerini geliştirmek isteyenleri yaz dönemi yüzme kurslarımıza bekleriz." şeklinde konuştu.

Murat Ercan Kimdir?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğmuş bir siyasetçidir. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamladıktan sonra, 1991 yılında Keçiören Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapmış olup, bu alanda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde başlayan Ercan, mahalle komisyon başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Sincan Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, ardından 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanlığı görevine getirilmiştir. 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Sincan Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etmektedir.