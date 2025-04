Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Sivas'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her tarafını gezeceklerini söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, "Henüz yolun başındayız, yolun sonunu göstereceğiz. Türkiye'de bizim birinci ihtiyacımız, siyasetin güvenle oluşabilmesidir. İtirazdan güvenli bir alan oluşturmalıyız. Türkiye'de bundan daha iyi şartlar oluşsun diye 'Bu şartları beğenmiyoruz' demenin bir maliyeti olmamalıdır. İktidar, devleti kendinin zannettiği için her itiraz edeni isyancı zannediyor. Her beğenmeyeni gayrimillilikle suçluyor. Türkiye'de sadakat testine tabi tutularak siyaset yapılıyor. Ben yaparsam hikmeti var, sen yaparsan vatan hainisin. Anahtar Parti güçlü devlet merkezinde konuşuyor" diye konuştu.

'TESLİM OLMADIK'

Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Bu mücadelede sanki yenilmişiz gibi alın terimiz Öcalan'a teslim edilirse sanki mağlup olmuşuz, Öcalan'a karşı aciz kalmışız da onun iki lafına kalmış PKK'nın bitmesi. Buna teslim olursa bu memlekette ilk hasarı kim alır? 'Biz bu kadar zamandır neden öldük' diyen şehitlerimiz alır. Biz gazi bir milletiz. Sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. PKK'ya silah vererek, bizi bu bölgede düşürmeye çalışan her devletle karşı mücadele ediyoruz. Ayaktayız, teslim olmadık ve içeriyi temizledik. İçeride PKK'nın bırakacağı silah yoktur. Bu Öcalan'a niçin muhataplık üzerinden bir pozisyon verildi? Bunu asla meşru görmüyorum ve böyle bir şeyin yapılmasını doğru bulmuyorum. Öcalan'dan medet ummaya asla ihtiyacımız yoktur. Öcalan, Türk devletinin ve milletinin muhatabı değildir. Hükümetin bu yaptığının sonuçlarını göreceğiz. Millet memnun mu göreceğiz" dedi. (DHA)