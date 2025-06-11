Vatikan Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, görüşmede BM’nin barış için yürüttüğü süreçler, yaklaşan uluslararası zirveler ve karşılaşılan zorluklar ele alındı. Vatikan, BM’nin bu kritik çabalarını desteklediğini vurguladı.

Çatışmalar ve İstikrarsızlıklar Masada

Papa 14. Leo ve Guterres’in görüşmesinde, dünya genelinde devam eden çatışma ve istikrarsızlık durumlarına özel bir önem verildi. Görüşmede, bu sorunların çözümü için birlikte hareket etme kararlılığı ifade edildi.

Vatikan ve BM Arasındaki İş Birliği Güçleniyor

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher da toplantıda hazır bulunarak, iki kurum arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki adımları değerlendirdi.