Cristina Fernandez de Kirchner, mahkeme kararını sert sözlerle eleştirerek bu yargılamayı “siyasi ve yargısal bir cadı avı” olarak nitelendirdi. Kararın ardında siyasi saiklerin olduğunu savunan Kirchner, halk desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Milei’den Destek Mesajı

Mevcut Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Milei, eski başkanın dokunulmazlık döneminin sona erdiğini vurgulayarak, yolsuzlukla mücadelede yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Tarihi Karar ve Siyasi Dalgalanmalar

Cristina Fernandez de Kirchner, Arjantin siyasetinde uzun yıllar etkili olmuş önemli bir figür. Yolsuzluk iddialarının ardından gelen bu ağır ceza, ülkede siyasi dengeleri etkilemeye devam ediyor. Kararın ardından toplumda ve siyasi çevrelerde geniş yankılar uyandı.