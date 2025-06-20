Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen “Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü” başlıklı panelde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de enerji talebinin her yıl en az yüzde 4 oranında artmasını beklediklerini belirten Bayraktar, bu artışın büyük veri, yapay zeka ve dijitalleşme gibi faktörlerle daha da hızlanacağını söyledi.

Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile de enerji alanında işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini aktardı.

“Temiz baz yükü enerjiye ihtiyacımız var”

Türkiye'nin enerji ihtiyacının üçte birinin halen kömürden karşılandığını hatırlatan Bayraktar, yeni tesis kurulumunun zorlaştığını ve finansmana erişimin güçleştiğini vurguladı. Doğal gazın ise jeopolitik riskler ve yaptırımlardan etkilendiğini ifade eden Bayraktar, “Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar, bize sürdürülebilirlik açısından olumlu bir tablo sunmuyor” dedi.

Hidroelektrik enerjide potansiyelin sınırına gelindiğini belirten Bayraktar, yenilenebilir kaynakların önemine dikkat çekerek, “Rüzgar esmediğinde, güneş parlamadığında üretim sorunları yaşanıyor. Bu nedenle Türkiye'nin temiz bir baz yükü enerji kaynağına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“Nükleer enerji artık bir rüyadan öte, zorunluluk”

Nükleer enerjinin bu ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, “Nükleer enerji Türkiye için sadece bir hayal değil, büyüyen ekonomimiz için vazgeçilmez bir gereklilik” dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) inşa edilen 4 ünitenin yanı sıra, 8 yeni reaktöre daha ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla 5 gigavatlık küçük modüler reaktörlerin de planlandığını ifade etti.

“Akkuyu NGS, ekonomik kalkınmanın lokomotifi oldu”

Nükleer projelerin sadece enerji değil, sosyal ve ekonomik kalkınma açısından da büyük katkı sunduğunu söyleyen Bayraktar, Akkuyu NGS çevresinde sanayi ve inşaat başta olmak üzere yaklaşık 300 şirketin faaliyet gösterdiğini, sahada 30 binden fazla kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Projenin insan kaynağı açısından da önemli kazanımlar sağladığını belirten Bayraktar, “Rusya’da nükleer alanda eğitim alan yüzlerce öğrencimiz var. Bu alanda yetişen insan kaynağımızı Macaristan’daki Paks 2 ve Mısır’daki projelere ihraç etme fırsatımız da doğuyor. Tüm bu kazanımlar, nükleer enerjiyi Türkiye ekonomisi için güçlü bir lokomotif haline getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.