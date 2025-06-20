Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İçişleri Bakanlığı’nı hedef aldığı öne sürülen siber saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından ortaya atılan, İçişleri Bakanlığı'na yönelik siber saldırı düzenlendiği ve kamu kurumlarına ait verilerin sızdırıldığına dair iddiaların dezenformasyon olduğu bildirildi. DMM'nin açıklamasında, bu iddiaların detaylı şekilde incelendiği ve gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı.

"Siber güvenlik birimleri iddiaları yalanladı"

DMM tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı ilgili siber güvenlik birimleri tarafından yapılan teknik değerlendirmede, bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. İddialar, kamuoyunda siber güvenlik konusunda panik oluşturmak amacıyla yayılmış manipülatif içeriklerdir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara, sosyal medyada yayılan mesnetsiz içeriklere itibar etmemeleri ve resmi kurumların duyurularını takip etmeleri çağrısı yapıldı.