Norveç’te yapay zeka destekli akıllı gözlüklerin kullanımına yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi. Norveç yayın kuruluşu NRK’nin haberine göre hükümet, cihazların belirli kamusal alanlarda kullanılmasını yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Taslağın; parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri, okullar, sağlık tesisleri, spor salonları ve halka açık etkinliklerde akıllı gözlük kullanımını kapsaması planlanıyor.

İzinsiz kayıt endişesi düzenlemenin merkezinde

Akıllı gözlüklerde bulunan kamera, mikrofon ve yapay zeka özellikleri, kişilerin bilgileri dışında görüntü ve ses kaydı alınabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Özellikle insanların yoğun bulunduğu alanlarda mahremiyetin korunması amacıyla yeni önlemler üzerinde duruluyor.

Düzenleme kapsamında akıllı gözlüklerin bireysel kullanımına izin verilmesinin öngörüldüğü, kısıtlamaların ise belirli kamusal alanlara odaklanacağı belirtildi.

Okullarda yasak uygulamaları başladı

Norveç’te bazı belediyelerin, Meta tarafından geliştirilen akıllı gözlüklerin okullarda kullanımını geçici olarak yasakladığı da aktarıldı.

Gündeme gelen yasa tasarısı, yapay zeka destekli giyilebilir teknolojiler ile kişisel mahremiyet arasındaki tartışmaları yeniden öne çıkardı. Düzenlemenin kapsamı ve uygulama ayrıntılarının ise yasa tasarısına ilişkin süreçte netleşmesi bekleniyor.