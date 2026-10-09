Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılacak. Yarın saat 13.00’te düzenlenecek törende konuşma yapacak olan Bahçeli’nin, güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Bahçeli’nin konuşmasında hangi başlıklara değineceği merak edilirken, vereceği mesajların siyaset gündeminde nasıl bir karşılık bulacağı da yakından takip edilecek.