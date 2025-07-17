Nevşehir'in Avanos ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Avanos- Kayseri kara yolunda Y.A. idaresindeki 31 KLY 36 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ş.Ü. yönetimindeki 27 APY 58 plakalı minibüs Bozca köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu da yaralandı.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.