İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Şam yönetiminin tavrına bağlı’ olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile birlikte Ürdün Vadisi’ndeki ordu tesisini ziyaret etti. Burada konuşan Netanyahu, Suriye'de operasyonlar yürüttüklerini ve ülkenin güneybatısını silahsız bir bölge haline getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Suriye'nin İsrail için ikinci bir Lübnan olmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, Suriye'deki Dürzi toplumu koruma sorumluluğunun da kendilerinde olduğunu söyledi.

Netanyahu, Suriye'ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini aktararak, “Umarım daha fazla müdahalede bulunmak zorunda kalmayız; bu, büyük ölçüde Şam'ın tutumuna ve eylemlerine bağlı” dedi.