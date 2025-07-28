ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’da ateşkes sağlanması için verdiği 50 günlük sürenin kısaltılacağını açıkladı. Trump, Putin’in Kiev’e düzenlenen saldırılarla kendisini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Trump, İskoçya’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair değerlendirmelerde bulunan Trump, “Putin ile defalarca konuştum. Onunla iyi anlaştığımız zamanlar oldu ancak birçok kez de tartışmalar yaşadık. Starmer ile bu krizi defalarca çözdüğümüzü düşündük ama sonra Kiev’e roketler fırlatıldı, huzurevleri vuruldu, masum siviller yaşamını yitirdi. Sokaklarda cesetler var. Bu kabul edilemez” dedi.

Putin'in tutumunun artık tolere edilemez olduğunu vurgulayan Trump, “Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle, ona Ukrayna’da ateşkes için verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım. Zaten ne olacağını tahmin edebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze Açıklaması: “O Çocuklar Aç Görünüyor”

Açıklamalarında Gazze’deki insani duruma da değinen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgede açlık olmadığı yönündeki sözlerine katılmadığını dile getirdi. “Televizyonda gördüğüm görüntülere göre, çocuklar oldukça aç görünüyor. Biz çok para ve yiyecek gönderiyoruz ama diğer ülkelerin de harekete geçmesi gerekiyor” diyen Trump, bu konuda Avrupa ülkelerinin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Trump, dün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmeye de değinerek, “Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin yardımları ciddi şekilde artıracaklarını söyledi” açıklamasında bulundu.