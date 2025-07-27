İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bakanlık personeliyle yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. Pezeşkiyan, mevcut küresel baskılara ve tehditlere rağmen İran’ın diplomasi alanındaki aktif tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

“Diplomasi Her Şartta Aktif Kaldı”

İsrail ve ABD’nin baskılarına rağmen diplomasinin işlediğini belirten Pezeşkiyan, savaş ortamında dahi İran temsilcilerinin görev başında olduğunu ifade ederek, “Bazı bürolarımız geçici olarak kapansa da diplomatik temsilcilerimiz, uluslararası bağlantıları sürdürdü ve İran halkının sesini dünyaya ulaştırmaya devam etti” dedi.

“12 Günlük Direnişte Halk Örnek Bir Dayanışma Gösterdi”

Pezeşkiyan, İran halkının zorlu süreçte sergilediği birlikteliğe de değinerek, “12 gün boyunca kahramanca bir direniş sergilendi. Düşmanın tüm gücüne karşı halkımız olağanüstü bir dayanışma ve mücadele örneği gösterdi. Bu milli birlik takdire şayan bir başarıya dönüştü” ifadelerini kullandı.

“Dış Politikada Öncelik: Komşularla İlişkileri Güçlendirmek”

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in genel yönlendirmeleri doğrultusunda savunma, güvenlik ve diplomasinin önemine işaret eden Pezeşkiyan, dış politikanın temelinde komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Başta Türkiye olmak üzere Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi ülkeleriyle ilişkilerimizi derinleştirmeliyiz. Bu coğrafyada güçlü ilişkiler kurarsak çok önemli sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

İran’ın diplomatik hedeflerinde kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliklerinin daha fazla öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, iş dünyası, kültür temsilcileri, akademisyenler ve turizmcilerin daha aktif rol almasının önemine değindi.

Rusya ve Çin’le İş Birliği Artacak

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün önemine de dikkat çeken Pezeşkiyan, “Rusya ve Çin gibi ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu süreci Avrupa ülkeleri ve diğer devletlerle karşılıklı saygı, akıl ve ortak fayda temelinde ilerleteceğiz” şeklinde konuştu.