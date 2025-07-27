Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Temmuz Cumartesi günü Antalya'nın tüm zamanların en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, sadece bir günde kente gelen yabancı turist sayısının 104 bin 359 olduğunu duyurdu.

“Antalya bir kez daha tarih yazdı” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, Temmuz ayı bitmeden şehre yaklaşık 2,3 milyon turistin geldiğini, 2025 yılı başından bu yana toplam ziyaretçi sayısının ise 8,5 milyonu aştığını belirtti.

"Antalya Artık Küresel Turizmde Başrol Oyuncusu"

Antalya'nın sadece doğal güzellikleriyle değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de küresel ölçekte dikkat çektiğini belirten Ersoy, “Antalya artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu. Doğası, tarihi, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakıyor” dedi.

"Bu Başarı Tesadüf Değil"

Turizmde elde edilen başarıların planlı ve kararlı adımların sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Bu rekorlar tesadüf değil. Kararlı yatırımlarımız, doğru politikalarımız ve özel sektörle yürüttüğümüz güçlü iş birliği sayesinde bu noktaya ulaştık” ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe görev alan herkese teşekkür eden Ersoy, “Otellerimizde güler yüzle hizmet veren çalışanlarımızdan rehberlere, şoförlerden acentelere kadar tüm emekçilere, kamu kurumlarına ve sektör temsilcilerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başardık” dedi.

"Türkiye Yüzyılı, Turizmin de Yüzyılı Olacak"

Açıklamasını “Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak” sözleriyle tamamlayan Ersoy, elde edilen başarıların artarak devam edeceğini ve Türkiye'nin dünya turizminde çok daha güçlü bir konuma yükseleceğini vurguladı.