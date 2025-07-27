Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, sabah saatlerinde hava destekli müdahale ile büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Gürsu TOKİ konutları ve çevresindeki köyler tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilmişti.

Ancak öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, yangının tekrar alevlenmesine neden oldu. Gürsu TOKİ yolu çevresindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükselirken, bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve helikopter sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale aralıksız sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.