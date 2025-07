Sahneye çıktığında coşkulu kalabalığa, “Bu ne güzel kalabalık. Hoş buldum Akşehir” sözleriyle seslenen Emir Can İğrek, alkışlarla karşılandı. Konser boyunca hit şarkılarını seslendiren sanatçıya, seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecede, konser sponsorlarından Biopeks adına sahneye çıkan İsmet Kalkan, Emir Can İğrek’e çiçek takdim etti. Kalkan, “Bu güzel geceye vesile olan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler” dedi.

Konserin duygusal anlarından biri, Emir Can İğrek’in ‘Can Dostum’ adlı şarkıyı, Başkan Köksal’ın Ordu’da hayatını kaybeden bir dostuna ithaf etmesi oldu. Bu özel an, seyircilerden büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda sahnede ekibini tek tek tanıtan sanatçı, son şarkısında görsel bir şölene imza attı. Konfetiler eşliğinde sahneye veda eden Emir Can İğrek, alkışlarla uğurlandı ve “Akşehir’e yeniden gelme” sözü verdi.