Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Alanya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabah saatlerinde İlçe Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından akşam da Atatürk Anıtı önünde devam etti. İskeledeki Şelale Meydanı önünde bir araya gelen vatandaşlar Atatürk Anıtı'na kadar süren Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşte Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim Ethem Sözen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetin sunuldu. Sonrasında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Hepimiz 15 Temmuz'a farklı bir pencereden bakıyor olabiliriz ama hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği, içlerimizi sızlatan, yüreğimizi burkan ve bizi buruk bir gurura sevk eden aziz şehitlerimizi asla gözden kaçıramayız. Bundan sonra yeni 15 Temmuz'lar yaşamamak için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmek zorundayız" dedi.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, "15 Temmuz tarihte eşi, benzeri görülmemiş, olmamış darbe girişimi ve sadece darbe girişimi değil, ülkeyi bölme, parçalama, cumhuriyeti yok etme, milli egemenliği yok etme girişimidir, 15 Temmuz. 15 Temmuz'da ortaya çıkan tablo sadece 15 Temmuz günü bir avuç askerin planlamış oluğu, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının çok kısa sürede planlamış oluğu bir darbe girişimi değildi. Yaklaşık 50 yıllık bir örgütlenme, ilmek ilmek dokudukları bu devletin, bu milletin imkanlarından faydalanarak elde ettikleri imkanları 50 yıl boyunca hesaplayarak ölçerek, biçerek bu millete karşı kullandılar" diye konuştu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı konuşma sunuldu. Şiirler okunmasının ardından '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' dolayısıyla ilçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program daha sonra ilahiler ve dualar okunması ile devam etti.