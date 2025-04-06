Toplantının başlıca gündem maddeleri arasında, yeni açıklanan gümrük vergileri ve Orta Doğu'daki mevcut durum yer alıyor. Özellikle, İsrail’in güvenliği, Filistin meselesi ve bölgedeki diğer gelişmelerle ilgili detaylı bir görüşme yapılması öngörülüyor. Netanyahu'nun ziyaretinin, İsrail ile ABD arasındaki stratejik ilişkileri pekiştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

ABD ile İsrail arasındaki güçlü bağlar, her iki ülkenin de dış politika hedeflerini şekillendiren önemli bir unsur olmaya devam ediyor. Trump yönetimi, özellikle Netanyahu hükümetine yakın bir dış politika izleyerek Orta Doğu’daki çeşitli krizlere dair ortak bir yaklaşım geliştirmişti. Bu görüşme, iki ülkenin ilişkilerinin geleceği ve bölgedeki dinamikler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Ziyaretin ardından, iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyerek, görüşmelerin sonuçlarına dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Netanyahu’nun ABD’ye gerçekleştireceği bu ziyaret, sadece İsrail-ABD ilişkileri için değil, Orta Doğu’daki genel dengeyi de etkileme potansiyeline sahip.