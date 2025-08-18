Son zamanlarda evrenle ilişki kurmak isteyenlerin, bunu kolaylaştırdığını söyleyenlerin en çok kullandığı kelime öbeği, başlıktaki soru.

Herkes başına gelen iyi ya da kötü şeylerde, sosyal medya paylaşımlarında bile "neler mümkün?" diye soruyor. Ben de sorayım o zaman.



Suyuyla, dağıyla, ovasıyla, havasıyla cennetten bir köşe olan memleket gerçekten bu imkanlarını turist kazıklamak için değil de kendi faydasına kullansa?



Denizi, çevreyi kirletmeyen, modern dünyanın imkanlarını kullanan turizm beldelerimiz olsa, insanımız bu konuda eğitilse, canım memleketin içine etmese, her yeri kendi ruhunun pisliğiyle bezemese, insan kılığındaki bu iblisler cezalandırılsa?



7 çeşitten 77 milyon ağacı olan ülke, ağacına sahip çıksa, ormanını yakanın 7 sülalesinin canını yaksa?



Ülke bütçesinin yaklaşık %90'ını oluşturan vergiler gerçekten ülke yararına kullanılsa?



Rüşvet, iltimas, yolsuzluk, dolayısıyla yoksulluk bitse?



Zavallı ve rezil durumda olan ve sınav sisteminden ders saatlerine kadar sürekli saçma sapan değişen eğitim sistemimiz, medeni dünyanın gerçeklerin biraz bile uysa?



Pırıl pırıl beyinlerimize cemaatçi ve tarikatçılara verilen imkanların yarısı verilse?



Ülkesi için faydalı olabilecekken, yurt dışı hayalleri kuran, tüm güçlerini elin gavuru için harcamaya gönüllü olmak zorunda bırakılan gençlerimiz biraz motive edilse?



Adalete güvenmek mümkün olsa, insanlar sokaklarda huzurla yürüyebilse, kadınlar erkek zulmünden kurtulsa, yavşak, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz, hırsız, tecavüzcü, katil ibret-i alem için çürüyüp gitse?



Günün yarısını asgari ücret için çalışarak geçirenlerin sayısı azalıp, bitse? Türk Lirası en azından şimdikinden yarı oranda daha değerlense?



Futbol takımları, televizyon dizileri, siyasi partiler, mezhepler, etnik kimlikler üzerinden ayrılan insanlar en azından birbirlerine saygı duysa?



Yerli üretim kaliteli olsa? Demiyorum artsa sadece kaliteli olsa?



Yerli tohum bitirilmese, hayvancılık öldürülmese, balıkçılık desteklense, boş araziler, topraksız çiftçilere hibe edilse ve üretim yaptığı denetlense?



Turgut Özal'la başlayıp hale devam eden demografik atom bombası bu topraklardan silinse gitse, kendine mülteci diyen ama aslında iç savaş için uyuyan hücrelerin katilleri olan herkes ülkeden defolup gitse?



Her şey bir yana, devletin tüm memurları ahlaklı ve namuslu olup, tüm şerefsizlikleri tespit edip, gereken şeyi gerektiği ölçüde yapsa?



NELERE MÜMKÜN OLURDU?

Haydi kalın sağlıcakla.





