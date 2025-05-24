Bu galibiyetle puanını 82’ye çıkaran Napoli, Serie A tarihindeki 4. şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-beyazlı ekip, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla zirveyi bırakmadı ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Inter Son Haftaya Kadar Takipteydi, Ama Yetmedi

Şampiyonluk yarışının diğer güçlü adayı Inter, deplasmanda Como’yu 2-0 mağlup etmesine rağmen Napoli’nin sadece 1 puan gerisinde kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Çalhanoğlu, sezonu 5 gol ve 6 asistle tamamlayarak takımının en etkili orta saha oyuncularından biri oldu.

Napoli 4. Kez Taç Giydi

2024-2025 sezonu, Napoli için tarihi bir yıl oldu. Daha önce 1987, 1990 ve 2023 yıllarında Serie A şampiyonluğu yaşayan Napoli, bu sezon elde ettiği zaferle toplam şampiyonluk sayısını 4’e yükseltti. Teknik heyet ve oyuncular, maç sonrası büyük coşku yaşarken taraftarlar da Maradona Stadı’nda şampiyonluğu kutladı.

Napoli’nin bu başarısı, Avrupa kupalarında da güçlü bir şekilde mücadele edebileceğinin sinyallerini veriyor. Yeni sezonda İtalya’nın gururu olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Napoli, kadrosunu koruyarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.