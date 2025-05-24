Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ın Zey köyünde yapımı tamamlanan köy evlerini ziyaret etti. Ziyarette depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyarete Adıyaman Valisi Osman Varol’un yanı sıra milletvekilleri, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti.

“Zey köyünü 135 dönümlük sağlam zemine kurduk”

Zey köyünde yeniden inşa edilen konutların detaylarını paylaşan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yeniden inşa ettiğimiz Adıyaman'ın Zey köyündeyiz. Köyümüzü, zemin etüdü sonrası belirlediğimiz, kayalık olan bu bölgede tam 135 dönümlük alanda yeniden kurduk. Konutlarımızın hepsini, yolları, kaldırımları, ibadet alanları, sosyal tesis alanları ve içme suyu deposuyla birlikte tamamladık, depremzede kardeşlerimize teslim ettik.”

Kurum, 107 köy evinde vatandaşların güvenle yaşamaya başladığını belirtirken, sadece konut değil umut inşa ettiklerini söyledi.

Adıyaman’a yeni bir nefes: Meydan, ticaret merkezi ve İndere projesi

Kurum, kent merkezinde yürütülen projelere de değinerek, “Adıyaman’ımızda meydan ve ticaret merkezimizin de inşasına son sürat devam ediyoruz” dedi. Projenin içinde kütüphane, müze, okul, cami, gençlik merkezi ve park alanlarının da yer alacağını ifade eden Kurum, modern bir yaşam alanı hedeflediklerini belirtti.

İndere projesine ayrıca dikkat çeken Kurum, “İndere yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyor” dedi. Projenin sadece Adıyaman’a değil, bölgeye de hitap edecek güçlü bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi.

“Hiçbir devlete nasip olmayan bir hızla çalışıyoruz”

Deprem sonrası yapılan çalışmalarda elde edilen başarıya dikkat çeken Kurum, şunları dile getirdi:

“Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık. Hiçbir devletin başaramayacağı bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik. Adıyaman’ımızda bugüne kadar toplam 31 bin 406 yeni yuva ve iş yerimizi tamamladık. Bu yıl sonuna kadar Adıyaman’da toplamda 43 bin 573 bağımsız bölümü tamamlayarak vatandaşlarımıza sunacağız.”

2025 yılı sonuna kadar 11 ilde toplam 453 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini belirten Kurum, kimseyi evsiz, ocaksız bırakmayacaklarını vurguladı.

“Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz”

Deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Biz, sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk. Sadece konuşmadık, çalıştık. Bizim işimiz, birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset üretmek değil; derdiyle dertlenmek, çözüm üretmektir. Bu anlayışla milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Ve bu yolun sonunda, yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır.”