TAV Havalimanları’nda üst düzey atamalar: CFO Burcu Geriş’in 30 Haziran’da görevinden ayrılmasının ardından, yerine Karim Ben Salem atandı. Ben Salem, aynı zamanda Üst Yönetim Komitesi’nde de yer alacak. Finans Grup Başkan Yardımcılığı görevine ise Nazım Yaprak getirildi.

Karim Ben Salem, 2011 yılında ESCP Business School’dan mezun oldu ve kariyerine Fransa’da, tüketici ürünleri sektöründe birleşme ve satın alma danışmanı olarak başladı. İlk olarak Leonardo&Co’da görev aldı, ardından Avrupa’nın önde gelen bankalarından Société Générale’de çalıştı. 2016’da Groupe ADP’ye İş Planlama Müdürü olarak katıldı. 2019 yılında Finansal Planlama ve Analiz Grup Başkanı görevine atandı. 2021 yılında ise bu görevine ek olarak, Groupe ADP’nin uluslararası iştiraklerinden sorumlu ADP International’ın Finans Direktörü (CFO) görevini üstlendi.

Burcu Geriş, TAV Havalimanları’ndaki kariyerine 2005’te Proje ve Yapılandırılmış Finansman Bölümü Yöneticisi olarak başladı. 2012’de Finans Direktörü (CFO) görevine atandı. 2022’den bu yana ise İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı ünvanlarıyla görev yapıyordu. TAV Havalimanları’nın sekiz ülkede 15 havalimanında yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet veren küresel bir marka haline gelmesinde önemli katkılarda bulundu. Geriş, 30 Haziran itibarıyla görevinden ayrılacak.

TAV Havalimanları Finans Grup Başkan Yardımcılığı (Deputy CFO) görevine Nazım Yaprak atandı. Hâlihazırda Hazine ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Yaprak, yeni görevinin yanı sıra mevcut sorumluluklarını da sürdürmeye devam edecek. Yaprak, İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Bankacılık geçmişine sahip olan Yaprak, yaklaşık 20 yıldır TAV Havalimanları bünyesinde görev yapıyor.