SÜPER LİG HEYECANI SÜRÜYOR
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16.00 | Eyüpspor - Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
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19.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa (Gaziantep Stadyumu)
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19.00 | Göztepe - Galatasaray (Gürsel Aksel Stadyumu)
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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını İzmir'deki bu kritik mücadeleyle taçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yenikapı Miting Alanı’nda kurulacak dev ekrandan bu maçı hep birlikte izleyip coşkuyu paylaşacak.
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BEŞİKTAŞ'TA RİZE MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR
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11.45 | Siyah-beyazlı ekip, sezonun son iç saha maçı öncesi Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE, HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR
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Sarı-lacivertliler, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için Hatayspor karşısında galibiyet hedefliyor. Takım, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
BİNİCİLİK – MARTI TAG KUPASI
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12.00 | Martı TAG Kupası Engel Atlama Yarışmaları, İstanbul Kemer Country Club’da gerçekleşecek. Binicilik tutkunları için heyecan dolu anlar yaşanacak.
BASKETBOLDA KRİTİK MÜCADELELER
Basketbol Süper Ligi Playoff & Play-In Maçları:
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15.30 | Galatasaray - ONVO Büyükçekmece
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18.00 | Bursaspor Yörsan - Türk Telekom
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20.30 | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka
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Efes ve Beşiktaş, playoff mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşme, büyük çekişmeye sahne olacak.
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UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ
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19.00 | Arsenal - Barcelona
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Avrupa futbolunun devleri, kadınlar şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Barcelona, kupayı üst üste kazanmak istiyor.
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3. LİG PLAY-OFF FİNALİ
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20.00 | Muş Spor Kulübü - Balıkesirspor
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3. Lig Play-Off finalinde kozlar paylaşılacak. Kazanan, TFF 2. Lig bileti alacak.
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