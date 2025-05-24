SÜPER LİG HEYECANI SÜRÜYOR

  • 16.00 | Eyüpspor - Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

    Kağıthane'de kalaşnikoflu saldırı
    Kağıthane'de kalaşnikoflu saldırı
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  • 19.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa (Gaziantep Stadyumu)

  • 19.00 | Göztepe - Galatasaray (Gürsel Aksel Stadyumu)

    • Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını İzmir'deki bu kritik mücadeleyle taçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yenikapı Miting Alanı’nda kurulacak dev ekrandan bu maçı hep birlikte izleyip coşkuyu paylaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA RİZE MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

  • 11.45 | Siyah-beyazlı ekip, sezonun son iç saha maçı öncesi Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE, HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

  • Sarı-lacivertliler, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için Hatayspor karşısında galibiyet hedefliyor. Takım, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

BİNİCİLİK – MARTI TAG KUPASI

  • 12.00 | Martı TAG Kupası Engel Atlama Yarışmaları, İstanbul Kemer Country Club’da gerçekleşecek. Binicilik tutkunları için heyecan dolu anlar yaşanacak.

BASKETBOLDA KRİTİK MÜCADELELER

Basketbol Süper Ligi Playoff & Play-In Maçları:

  • 15.30 | Galatasaray - ONVO Büyükçekmece

  • 18.00 | Bursaspor Yörsan - Türk Telekom

  • 20.30 | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka

    • Efes ve Beşiktaş, playoff mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşme, büyük çekişmeye sahne olacak.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

  • 19.00 | Arsenal - Barcelona

    • Avrupa futbolunun devleri, kadınlar şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Barcelona, kupayı üst üste kazanmak istiyor.

3. LİG PLAY-OFF FİNALİ

  • 20.00 | Muş Spor Kulübü - Balıkesirspor

    • 3. Lig Play-Off finalinde kozlar paylaşılacak. Kazanan, TFF 2. Lig bileti alacak.

Kaynak: DHA