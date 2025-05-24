Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını İzmir'deki bu kritik mücadeleyle taçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yenikapı Miting Alanı’nda kurulacak dev ekrandan bu maçı hep birlikte izleyip coşkuyu paylaşacak.