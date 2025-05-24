Sezonun en iyi oyuncuları, küresel bir medya panelinden oluşan 100 kişilik jüri tarafından belirlendi. Antetokounmpo, Gilgeous-Alexander, Jokic ve Tatum 500'er puanla liste başı olurken, Mitchell 414 puanla beşe girmeyi başardı.

Alperen Şengün’den tarihi performans

Houston Rockets forması giyen Türk yıldız Alperen Şengün, NBA’de sezonun en iyi 3 takımı arasında yer alamasa da önemli bir başarıya imza attı. Sezon boyunca gösterdiği performansla göz dolduran Alperen, All-NBA üçüncü takımına seçilemeyen oyuncular arasında en yüksek puanı alan isim oldu.

Sezonun üçüncü en iyi beşine son sıradan giren James Harden 68 puan alırken, Şengün 58 puanla 16. sırada yer aldı. Bu performansıyla Alperen, kariyerinde ilk kez All-NBA listelerine girme eşiğine kadar geldi.

All-NBA 2024-25 Takımları

Birinci Takım:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

İkinci Takım:

Jalen Brunson (New York Knicks)

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Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Üçüncü Takım:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

James Harden (Los Angeles Clippers)

Şengün gelecek için umut verdi

Alperen Şengün’ün bu önemli listede yer alması Türk basketbolu açısından büyük gurur kaynağı oldu. 2024-25 sezonunda 19.1 sayı, 10.4 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynayan genç yıldız, gelecek sezon All-NBA takımlarına girme yolunda ciddi bir aday olarak görülüyor.