Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'ndeki okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Hatice Tunçekin, atanmadan önce kurduğu hayali, gerçeğe dönüştürüp, çalıştığı okul ve bahçesindeki eklentilerin duvarlarını eğitici ve öğretici çizimlerle renklendirdi. Tunçekin, mululuğunu ifade edip, çizimlerin öğrenciler üzerindeki etkisini de gözlemlediğini belirterek, "Hem ilgi çekici, hem öğretici oldular. Temizlik, nezaket, bilim gibi konuları duvarlara taşıyarak öğrencilerin günlük yaşamlarında farkındalık oluşturmayı hedefledim" dedi.

Dönerdere Mahallesi'ndeki 5 derslikli Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu’na 2 yıl önce Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanan Hatice Tunçekin, KPSS’ye hazırlandığı süreçte kurduğu hayali hayata geçirdi. Atandığı okulu önceden ziyaret eden ve gerekli malzemeleri aldıktan sonra işe koyulan Hatice öğretmen, okulun duvarlarına ve okul bahçesindeki eklentilere 'Güneş Sistemi’nden temizlik alışkanlıklarına, nezaket kurallarından bilimsel kavramlara kadar birçok konuyu içeren görseller çizdi.

‘HAYALİMDİ, GERÇEK OLDU’

Okuldaki öğretmen arkadaşlarının da desteklediği Tunçekin, öğrencilerin eğitim ortamını hem görsel hem de içerik açısından zenginleştirdi. Tunçekin, hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"KPSS ye hazırlandığım süreçte hedefim, atandığım okulun duvarlarına resim yapmaktı. Öğrencilerin keyifli, eğlenecekleri ve hayatlarına dokunabileceğim bir değişiklik yaratmak istiyordum. Yaz tatilinde atandığım okulu gelip gördüm. Önemli olan güzel bir yere gitmek değil, gittiğimiz yeri güzelleştirebilmekti. Bu benim hayat felsefem haline gelmiş bir düşünce. O düşündüğümü bu okula da entegre etmek istedim. Okul müdürüme resim çizme isteğimden bahsettim. Sağ olsun destek oldu ve okulun açıldığı ilk hafta 'Güneş Sistemi'ni çizmeye başladım. O çizim süreci okulda bulunduğum vakitler benim imkansızlıklardan imkan yarattığım bir süreçti. Çünkü günlük hayatımızdaki gereksiz görüp çöpe attığımız birçok şeyin aslında ne kadar kullanışlı hale gelebileceğini ben burada öğrendim. 'Güneş Sistemi'ni bitirdikten sonra her dönüp baktığımda gurur duyduğum bir tablo haline geldi. Çünkü hayalimi gerçekleştirmiştim."

Tunçekin, çizimlerin öğrenciler üzerindeki etkisini de gözlemlediğini belirterek, "Hem ilgi çekici, hem öğretici oldular. Temizlik, nezaket, bilim gibi konuları duvarlara taşıyarak öğrencilerin günlük yaşamlarında farkındalık oluşturmayı hedefledim. Örneğin, ellerini yıkamayı hatırlatan bir çizim sonrası çocukların gerçekten gidip ellerini yıkadığını ve aralarında, 'Hadi ellerimizi yıkayalım' dediğini görmek beni çok mutlu etti" dedi.

ÖĞRENCİLERE KATKI

Maarif modeline dayalı bütüncül bir yaklaşımla öğrencilerine hem akademik hem de ahlaki yönden katkı sağlamayı amaçladığını belirten Tunçekin, çizimlerin aynı zamanda sınıf içi derslerde de etkileşimi artırdığını söyledi. Tunçekin, özellikle temizlik, nezaket ve bilimsel farkındalık gibi alanlarda çizimlerin öğrenciler üzerinde doğrudan etkisi olduğunu dile getiren Tunçekin, bu tür küçük değişimlerin eğitimde büyük etkiler sağladığını söyledi.

'ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR OLUMLU YANSIYOR'

Okul müdürü Kayhan Tayyan ise öğretmenlerin özverili çalışmalarının okul ortamına olumlu yansıdığını belirterek, "Çocukların, çizimlere bakarak sorular sorması, keşfetmeye çalışması bizi mutlu ediyor. Öğretmenlerimizle birlikte kolektif bir şekilde ilerliyoruz. Maarif modeline uygun çalışmalarımız devam ediyor. Tüm öğretmenlerle teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Ayrıca Sayın Van Valimiz Ozan Balcı’nın destekleriyle de öğrencilerimize gönderilen kitaplar da çok etkili oldu. Kitaplar rafta kalmadı, çocuklar okuyup özet çıkarıyor. Türkçe öğretmenimiz bu süreci takip ediyor" diye konuştu.

