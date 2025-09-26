İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bir bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu salonda görülüyor.

İmamoğlu hakkında “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın bugünkü duruşmasında, İmamoğlu’nun ilk kez savunma yapması bekleniyor.

Duruşma sabah saatlerinde başladı; mahkeme salonundan gelişmeler geldikçe detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.