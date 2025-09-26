ERDOĞAN ABD’DEN DÖNDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bir bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu salonda görülüyor.

İmamoğlu hakkında “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın bugünkü duruşmasında, İmamoğlu’nun ilk kez savunma yapması bekleniyor.

Duruşma sabah saatlerinde başladı; mahkeme salonundan gelişmeler geldikçe detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Muhabir: Haber Merkezi