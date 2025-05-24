Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 23 yaşındaki Dilruba Elif Çetin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayda katil zanlısı Burak İnci tutuklandı. Cinayet, Erdek’in Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisinde meydana geldi.

Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, ilçede ayakkabı satışı yapan 26 yaşındaki Burak İnci, yaklaşık 1 ay önce kiraladığı evin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Burak İnci, eline geçirdiği bıçakla Çetin’i ağır şekilde yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, İnci olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Fail ve Ona Yardım Eden Enişte Gözaltına Alındı

Cinayetin ardından kaçan Burak İnci, onu sakladığı belirlenen eniştesiyle birlikte polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Burak İnci tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eniştesi serbest bırakıldı.

Dilruba Elif Çetin Antalya’da Toprağa Verilecek

Genç yaşta yaşamını yitiren Dilruba Elif Çetin’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Çetin’in memleketi olan Antalya’da, vefat eden annesinin yanına defnedileceği öğrenildi. Acı haberi alır almaz Erdek’e gelen teyzesi Nuriye Akyol, “Yeğenim annesinin yanına defnedilecek” dedi.