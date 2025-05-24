DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da gerçekleştirdiği basın toplantısında ekonomi, adalet, şehircilik ve terörle mücadele konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, Türkiye’nin yanlış politikalarla yönetildiğini vurgulayarak, “Fakir daha da fakirleşti, zengin daha da zenginleşti. Hukuk yoksa adalet de yok, güven de yok” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın Yeşili Griye Döndü, TOKİ Bursa’ya İhanet Etti”

Bursa’nın tarihi ve tarımsal değerine dikkat çeken Babacan, plansız büyüme ve betonlaşma nedeniyle şehrin kimliğinin bozulduğunu belirtti. Basın toplantısında, “Sanayi ve yapılaşmanın etkisiyle Bursa'nın yeşil tonu griye çaldı. TOKİ'nin uygun olmayan şekilde yaptığı binalar, Bursa'ya ihanettir. İmar rantı ve haksız kazanç şehirleri katlediyor” dedi.

“Türkiye’de Hukuk Devleti İlkesi Yok Edildi”

Babacan, Türkiye’deki hukuk ve adalet sistemine ilişkin eleştirilerini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan gelişmeleri örnek göstererek, “Anayasa kararlarına uyulmuyor, bu büyük felakettir. Meclis’in anayasayı kendi eliyle delmesi kabul edilemez” dedi. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olan Türkiye’nin mevcut yönetimle daha fazla krize sürükleneceğini dile getirdi.

“Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemiz böyle yönetilmeye devam ederse daha çok kriz görürüz. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Hukuk yoksa adalet yoksa güven yok.”

“Terörle Mücadelede Kök Sebeplerin Ele Alınması Şart”

Babacan, terörle mücadele konusunda da bütüncül bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Uluslararası boyutun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Silahlı mücadele bu işin olmazsa olmazı ama sadece silahla çözülmediğini gördük. Terör sadece Türkiye’nin değil; İran, Irak ve Suriye’nin de ortak sorunu. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

“Enflasyon Patladı, Hazine Dünyanın En Yüksek Faiziyle Borçlanıyor”

Ekonomi politikalarına yönelik de eleştirilerde bulunan Babacan, vatandaşın artan enflasyon ve faiz yükü altında ezildiğini dile getirdi. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurgulayan Babacan, “Hazine, dünyanın en yüksek faiziyle borçlanıyor. Ödenen faiz, anaparayı geçmiş durumda” dedi.