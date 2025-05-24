Dörtlü Final yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR’u 82-76, Monaco ise normal sezon lideri Olympiakos’u 78-68 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko 4. Finaline Çıkıyor

Başantrenör Saras Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, tarihinde 4. kez Avrupa Ligi finaline çıkacak. 2017’de İstanbul’da düzenlenen Dörtlü Final’de kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, 8 yıl aradan sonra ikinci Avrupa zaferi için sahaya çıkacak. Avrupa Ligi’nde 7. Dörtlü Final deneyimini yaşayan Fenerbahçe, 2016 ve 2018’de de final oynamış ancak kupaya ulaşamamıştı.

Monaco Tarihinde İlk Kez Finalde

Fransa temsilcisi Monaco ise Avrupa Ligi’nde ilk kez final oynama heyecanı yaşayacak. 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final’de üçüncü olan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon 21 galibiyet 13 mağlubiyetle sezonu tamamladı. Play-off turunda Barcelona’yı 3-2 ile geçen Monaco, yarı finalde Olympiakos’u eleyerek finale yükseldi. 2020-2021 sezonunda ise Avrupa Kupası’nı kazanan Monaco, bu sezon şampiyonluk için sahada olacak.

Mike James Kupa Hasretini Sonlandırmak İstiyor

Monaco’nun yıldız oyuncusu Mike James, THY Avrupa Ligi’ndeki kupa özlemini sona erdirmek için mücadele edecek. 2024 yılının MVP’si olan James, CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco formasıyla daha önce üç kez Dörtlü Final’de yer aldı ancak henüz şampiyonluk yaşamadı. Bu sezon 40 maçın tamamında ilk 5’te oynayan ABD’li oyuncu, yarı finalde Olympiakos’a karşı 17 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile maçın en değerli oyuncusu oldu.

Monaco’nun Kadrosunda Öne Çıkan İsimler

Başantrenör Vassilis Spanoulis yönetimindeki Monaco’da önemli yıldızlar yer alıyor. Oyun kurucu pozisyonunda Elie Okobo, Jordan Loyd, Nick Calathes ve Mike James gibi isimler bulunuyor. Forvet hattında Jaron Blossomgame ve Alpha Diallo gibi etkili isimler, pivot pozisyonunda ise Georgios Papagiannis ve Daniel Theis gibi güçlü oyuncular dikkat çekiyor.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali finali, hem Fenerbahçe Beko’nun tecrübesi hem de Monaco’nun genç ve dinamik kadrosu arasında büyük çekişmeye sahne olacak. Basketbolseverler, Abu Dabi Etihad Arena’daki mücadeleyi TSİ 20.00’den itibaren canlı olarak takip edebilecek.