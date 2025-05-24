Ligde 46 puanla 10. sırada bulunan Konyaspor, sahasında Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederek güçlü bir performans ortaya koydu. Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu sezon iç sahadaki son maçımızı oynayacağız. Yenersek üst üste 7. galibiyetimizi alacağız ve bu hem kulüp hem de teknik direktör Recep hocamız için önemli bir rekor olacak” dedi.

Kaymak, ligde rahat bir konumda olduklarını belirterek, “Bu galibiyetle ligi 7. sırada tamamlamayı hedefliyoruz. Son hafta deplasmanda Fenerbahçe’den de puan bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, taraftarların son iç saha maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kaymak, “Bilet fiyatları uygun şekilde açıklandı. Seyircimiz sezon boyunca takımımızı destekledi, bu maçta da yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Takımımız son haftalarda gösterdiği performansla umut verdi. Alanyaspor maçında da aynı mücadeleyi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konyaspor, evindeki güçlü performansıyla ligin son düzlüklerinde önemli bir avantaj yakalamış durumda. Corendon Alanyaspor karşısında alınacak galibiyet, yeşil-beyazlıların sezonu zirveye yakın bir yerde tamamlamasında kritik rol oynayacak.