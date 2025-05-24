Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da oynanacak final maçı, 25 Mayıs akşamı başlayacak ve Avrupa basketbol tarihine geçecek bir rekabete sahne olacak.

Jasikevicius’un 2. Finali, İlk Avrupa Kupası Peşinde

Litvanyalı efsane Saras Jasikevicius, aktif oyunculuk kariyerinde 4 kez THY Avrupa Ligi şampiyonu olma başarısı gösterdi. Barcelona (2003), Maccabi Tel Aviv (2004, 2005) ve Panathinaikos (2009) ile kupalar kaldırdı. Ancak başantrenörlük kariyerinde Avrupa kupası henüz bulunmuyor. Jasikevicius, 2021’de Barcelona’yla final oynadı ancak Anadolu Efes’e kaybetti.

Fenerbahçe Beko’nun başında yarınki finalde galip gelmesi halinde Jasikevicius, Avrupa’da ilk kez şampiyon olacak ve hem oyuncu hem de antrenör olarak kupayı kazanan ilk isim olarak tarihe adını yazdıracak.

Spanoulis’in İlk Finali ve Büyük Başarısı

Yunan basketbolunun efsane oyun kurucularından Vassilis Spanoulis, başantrenörlük kariyerinde 4. yılında ve ilk kez Dörtlü Final’de bulunuyor. Yarı finalde Monaco ile efsanesi olduğu Olympiakos’u geçti. Oyuncu olarak 3 Avrupa Ligi şampiyonluğu (2009 Panathinaikos, 2012 ve 2013 Olympiakos) yaşadı.

Tarihi Kardeşlik: Birlikte Kupayı Kaldırdılar

Jasikevicius ve Spanoulis, oyunculuk dönemlerinde 2009’da Panathinaikos formasıyla birlikte THY Avrupa Ligi kupasını kaldırdılar. Bu ikili, 16 yıl sonra bu kez başantrenör olarak sahada rakip olacak ve tarihe geçmeye çalışacak.