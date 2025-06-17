Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme oturmayı başardı. Musk, kişisel sağlık verilerinden biri olan tahlil sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı açıkça görülürken, Musk bu verilerle hakkında çıkan uyuşturucu kullanımı iddialarına yanıt vermiş oldu.

2018 YILINDA ESRAR İÇTİĞİ GÖRÜNTÜLER EKRANLARI SÜSLEDİ!

Elon Musk, 2018 yılında katıldığı bir podcast yayınında esrar içtiği görüntülerle manşetleri süslemişti. Bu olay sonrası NASA, SpaceX'in federal sözleşmeleri nedeniyle Musk dahil tüm çalışanlara rastgele uyuşturucu testleri uygulamaya başlamıştı. Musk o dönemde testlerden temiz çıktığını duyurmuştu.

2024 yılında ise Wall Street Journal, Musk’ın çeşitli maddeleri kullandığına dair kapsamlı bir iddia dosyası yayımlamıştı. Raporda ketamin, LSD, kokain ve MDMA gibi maddelerin Musk’ın özel yaşamında yer aldığı öne sürülmüştü. Musk, bu haberleri yalanlamış ve sadece doktor kontrolünde, zaman zaman ketamin kullandığını söylemişti. 17 Haziran'da (bugün) ise kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tahlil sonuçlarını yayınlayarak, uyuşturucu madde kullanmadığını açıklamış oldu.