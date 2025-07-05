Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Antalya Emniyet görevlileri tarafında şafak vakti gözaltına alınan Böcek Emniyetteki sorgusundan sonra savcılığa sevk edilmişti. Savcılık tutuklama kararı verdi.

Muhittin Böcek’in oğlu ve gelini hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gelini gözaltına alınırken oğlunun yurt dışında olduğu öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.