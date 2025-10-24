CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son günlerde yaşanan siyasi ve hukuki gelişmelere sert tepki gösterdi.

'GERÇEKLİK DUYGUSUNU KAYBETMİŞ BİR ÜLKE'

Bulut, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatılmasını ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasını eleştirerek, “Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız” dedi.

CHP’li Bulut, “Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu var. Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak ‘suç’, haber yapmak ‘ihanet’, düşünmek ‘casusluk’ sayılır hale geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin artık gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetildiğini vurgulayan Bulut, “Gerçeklerle değil, korkuyla ve kurulan hayali düşmanlarla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz” diye konuştu.