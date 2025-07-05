DMM’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialar tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneğidir."

“Sorular Gazetecilerin İnisiyatifiyle Belirleniyor”

Açıklamada, uçak görüşmelerinde ses kaydının gazeteciler tarafından haber amaçlı olarak alındığı ve soruların gazetecilerin kendi inisiyatifiyle belirlendiği vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Özgür Özel’in iddialarını, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef alan mesnetsiz söylemler olarak değerlendirdi.

“CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in, gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunu siyasal etikle bağdaşmayan bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialar tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya… pic.twitter.com/Cezh5C0ev8 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 5, 2025