Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. Vali Akbıyık, jandarma ve emniyet güçlerinin temmuz ayında hanutçulukla mücadele kapsamında 16 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak düzenlediğini belirtti "18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 3 işletmeye de tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. Yine ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandı. 56 işletme için tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. 5 işletmeye de kapatma cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

Vali İdris Akbıyık, temmuz ayında denetlenen 62 turistik tesisten 22'si için kapatma işlemi başlatıldığını, hayasızca davranışlarda bulunulan bir işletmeye tutanak düzenlendiğini kaydetti.